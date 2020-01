Azubi-Ticket: Flickenteppich ist keine Lösung

Osnabrück. Auch wenn noch viele Detailfragen offen sind: Die Landesregierung will ein vergünstigtes Ticket für Auszubildende ins Leben rufen. Doch was außer dem Preis ist bei einer regional begrenzten Lösung anders als bisher? Ein Kommentar.

Das Handwerk sowie Industrie- und Handelskammern beschweren sich zurecht: Während Studierende mit öffentlichen Verkehrsmitteln günstig durch Niedersachsen und Bremen fahren können, haben Auszubildende das Nachsehen. Auch Azubis verdienen wenig Geld. Zwar gibt es für sie bei unterschiedlichen Verkehrsverbünden Rabatte wie die Zeitkarten im Niedersachsentarif - mit dem Semesterticket mithalten können die Angebote aber nicht.

Es wird also Zeit, dass sich etwas ändert. Und wenn die Landesregierung schon das Thema anpackt, dann bitte nicht nur halbherzig. Ein Flickenteppich von regional und zeitlich stark begrenzten Tickets wäre für Azubis wenig attraktiv. Dass es möglich ist, viele Verkehrsverbünde unter einen Hut zu bekommen, zeigt das Semesterticket. Diese Ausrede der Politik zählt also nicht.

In der ganzen Debatte um die Gleichberechtigung von Studierenden und Auszubildenden sollte jedoch eines auch nicht vergessen werden: Wirklich profitieren werden Azubis - egal von welchem Ticket - erst dann, wenn auch der ÖPNV entsprechend ausgebaut ist. Denn was nützt einem Auszubildenden im ländlichen Raum eine Busfahrkarte für wenig Geld, wenn von seiner Wohnung oder dem Elternhaus kein Bus bis zum Ausbildungsbetrieb fährt? Oder er doppelt so lang unterwegs wäre wie mit dem eigenen Auto? Gar nichts.