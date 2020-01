Osnabrück. Können Auszubildende bald ein Ticket für Bus und Bahn ähnlich dem Semesterticket für Studierende bekommen? Wirtschaftsminister Bernd Althusmann hatte beim Neujahrsempfang der IHK in Lingen ein Konzept bis Mai angekündigt, jetzt scheint der Zeitplan unklarer. Es gibt noch viele Fragezeichen.

