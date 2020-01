Hannover. Der Holocaust-Überlebende Shaul Ladany hat im Landtag in Hannover an die Judenverfolgung zur Zeit des Nationalsozialismus erinnert.

Ladany, der als Kind das Konzentrationslager Bergen-Belsen überlebte, sprach am Mittwoch anlässlich des 75. Jahrestages der Befreiung des KZ Auschwitz. „Ich weiß nicht, ob sie jemals das Gefühl hatten, wie es ist, kaum Angehörige zu haben“, sagte der 83-Jährige am Ende der Schilderung von Flucht und Vernichtung seiner Familie im Zweiten Weltkrieg. 28 direkte Angehörige von ihm überlebten den Holocaust nicht.

„Die Opfer hätten Ihnen die wirklich schlimmen Geschichten erzählen können, ich erzähle Ihnen die Geschichte der Überlebenden“, sagte Ladany. „Um zu überleben im Holocaust reichte es nicht, einmal Glück zu haben, Sie brauchten eine ganze Kette von Glücksfällen.“ Vor der Ansprache von Ladany erinnerte Landtagspräsidentin Gabriele Andretta (SPD) daran, dass während des Nationalsozialismus auch viele Orte in Niedersachsen Schauplatz von Verbrechen und Leid waren. „Die Verbrechen ereigneten sich in den Städten, in kleinsten Orten, in der Nachbarschaft.“