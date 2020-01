Barnstedt. Eine 69 Jahre alte Frau ist im Landkreis Lüneburg mit ihrem Auto ungebremst in einen abgeknickten Baum gefahren und gestorben.

Der Unfall ereignete sich in der Nacht zum Mittwoch, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Demnach war die 69-Jährige mit ihrem Wagen auf der Straße zwischen Barnstedt und Betzendorf unterwegs. In einer Rechtskurve ragte ein abgeknickter Baum über die Fahrbahn. Die Frau geriet mit dem Auto ungebremst unter den Baum und starb.