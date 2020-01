Braunschweig. Landessozialministerin Carola Reimann (SPD) hat am Dienstag den Startschuss für ein neues Projekt zur besseren Betreuung psychisch kranker Menschen gegeben.

In Braunschweig stellte sie das erste von zwei neuartigen Gemeindepsychiatrischen Zentren vor. Ein weiteres entstehe in Cuxhaven. Acht Kommunen hatten sich für das Modellvorhaben beworben.

„Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen werden in Zukunft besser unterstützt und erhalten mehr Möglichkeiten zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben“, sagte Reimann. Mobile, aufsuchende Teams sollen die Betroffenen kontinuierlich und längerfristig begleiten, beraten und auch Hilfe leisten, wenn die Menschen aufgrund ihrer Krankheit im Alltag überfordert sind. Das Ziel sei damit auch, die Zahl der Zwangseinweisungen zu verringern. Das Land fördert den Aufbau des Vorhabens in Braunschweig mit 200 000 Euro. Im Frühjahr soll das Zentrum für Hilfesuchende erreichbar sein.