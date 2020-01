Wolfsburg. Der Autokonzern Volkswagen hat wegen des neuartigen Coronavirus seine Dienstreisen nach China eingeschränkt.

„Das Volkswagen Gesundheitswesen beobachtet die Entwicklung aufmerksam und empfiehlt vorsorglich, Dienstreisen nach China nur anzutreten, wenn sie zwingend erforderlich sind“, teilte ein VW-Sprecher am Dienstag auf Anfrage mit. „Beschäftigten, die bereits in China im Einsatz sind, und ihren Familien wird empfohlen, besonders sorgsam auf Hygiene- und Verhaltensregeln zu achten.“ So sollen die Mitarbeiter zum Beispiel regelmäßig die Hände desinfizieren und bei ersten Anzeichen einer Erkrankung umgehend einen Arzt aufsuchen.

In der Nacht war der erste bestätigte Coronavirus-Fall in Deutschland bekanntgeworden. Ein Mitarbeiter des Autozulieferers Webasto hatte sich in Bayern bei einer chinesischen Kollegin angesteckt.