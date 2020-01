Polizei kündigt stärkere Kontrollen von E-Bikes und E-Scootern in der Region an CC-Editor öffnen

Symbolfoto: Martin Gerten/dpa

Osnabrück . Die Polizei richtet ihr Augenmerk in der Region jetzt verstärkt auf neue Mobilitätsformen wie E-Bikes und E-Scooter. Sie kündigt in diesem Zuge vermehrt Kontrollen an.