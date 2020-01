Stadland. Die Polizei hat zwei Drogenplantagen in den Landkreisen Wesermarsch und Uelzen ausgehoben.

Bei dem Einsatz in Stadland in der Wesermarsch wurden drei Männer vorläufig festgenommen, wie die beteiligten Polizeistellen und Staatsanwaltschaften am Montag mitteilten.

Dort befand sich der Cannabis-Anbau in einem abgelegenen Resthof. Weil nach vorherigen Ermittlungen für das Wochenende ein Abtransport der Drogenernte zu erwarten war, griffen die Beamten am Sonntag zu. Sichergestellt wurden 770 Setzlinge von Cannabispflanzen, etwa 3 Kilogramm abgeerntete und getrocknete Pflanzen sowie 540 Cannabispflanzen in der Knospenbildung. Außerdem wurden 14 000 Euro Bargeld beschlagnahmt.

Zwei Verdächtige wurden am Montag wieder auf freien Fuß gesetzt - ein 38-jähriger aus Neuss in Nordrhein-Westfalen und ein 49-Jähriger aus Belgien. Geprüft wurde ein Haftbefehl gegen einen 47-jährigen Mann, der ebenfalls aus Neuss stammt. Zu ihm gehörte auch die zweite Drogenplantage in Stoetze im Kreis Uelzen. Dort wurden in einem Keller 200 erntereife Cannabispflanzen sowie 270 Pflanzen unterschiedlicher Wachstumsstadien beschlagnahmt.