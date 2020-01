Freund der Schwester getötet? Mordprozess in Schlussphase CC-Editor öffnen

Eine Statue der Justizia. Foto: Peter Steffen/dpa/Archivbild

Braunschweig. Ein Jahr nach den tödlichen Schüssen in einem Hinterhof in Salzgitter steht der Mordprozess gegen einen 33-Jährigen am Braunschweiger Landgericht vor dem Abschluss.