Walsrode. Im Ringen um eine bessere ärztliche Versorgung auf dem Land hat Niedersachsens CDU-Chef Bernd Althusmann für weitere Maßnahmen über die Landarztquote hinaus geworben.

„Eine wie auch immer ausgestaltete Landarztquote wird uns kurzfristig nicht helfen. Wir brauchen ein gesamtes Maßnahmenpaket“, sagte Althusmann am Rande der CDU-Klausur am Samstag in Walsrode. Als Beispiele nannte er den Quereinstieg von Klinikärzten in Arztpraxen und mehr Studienplätze für angehende Mediziner. Der Ärztemangel auf dem Land nehme zu.

Erst am Freitag hatte die CDU ihre Unterstützung für die von der SPD im Wahlkampf geforderte Quote signalisiert, nachdem sich Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) lange dagegen gesperrt hatte. In Walsrode berücksichtigten die Christdemokraten die Quote nun als Teil eines Maßnahmenkatalogs zur Gesundheitsversorgung.

Mit einer Ärztequote könnte das Land einen Teil der Medizinstudienplätze an Bewerber vergeben, die sich verpflichten, sich später in einem unterversorgten Gebiet niederzulassen. Im Gespräch sind dafür zehn Prozent der Studienplätze. Die SPD-Fraktionschefin Johanne Modder hatte kürzlich eine Einführung spätestens zum Wintersemester 2021/22 gefordert.