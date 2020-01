Online-Betrüger verwickeln Cuxhavenerin in langes Gespräch CC-Editor öffnen

Ein abgelegter Telefonhörer. Betrüger überrumpeln ihre Opfer immer öfter am Telefon. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Illustration/Archivbild

Cuxhaven. Acht Stunden lang haben Betrüger eine Seniorin in Cuxhaven am Telefon in ein Gespräch verwickelt und sie dazu gebracht, persönliche Daten preiszugeben und Geld online zu überweisen.