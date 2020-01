Lüneburg. Das niedersächsische Oberverwaltungsgericht hat seine Entscheidung über die Frage der Rechtmäßigkeit von Überwachungskameras der Polizei in Hannover vertagt.

Ein neuer Termin stehe noch nicht fest, sagte ein Sprecher am Dienstag in Lüneburg. Als einer der Gründe für die Terminverschiebung nannte das Gericht, dass bislang nicht geklärt sei, was die Kameras genau aufnehmen.

Das Verwaltungsgericht Hannover hatte 2016 nur 22 von damals 78 Anlagen abgesegnet. Seit Dienstag geht es in Lüneburg um acht von derzeit 30 Geräten, die die Ermittler weiter einsetzen wollen. Ein Hannoveraner wehrt sich gegen die Kameras. Nach seiner Einschätzung verstoßen sie gegen das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. (Az.: 11 LC 149/16)