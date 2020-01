Stuhr. Ein 18-jähriger Autofahrer ist in Stuhr (Landkreis Diepholz) mit einem 400 PS starken Wagen in eine Hauswand gerast.

Er und sein 19 Jahre alter Beifahrer wurden dabei schwer verletzt. Der Fahranfänger habe bei überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über das hochmotorisierte Auto verloren und sei in einen Graben gerutscht, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Von dort aus wurde der Wagen in die Luft katapultiert und krachte schließlich in einer Höhe von rund zweieinhalb Metern in eine Hauswand. Die beiden Männer wurden am Samstag in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto wurde komplett zerstört. An dem Haus entstand ein hoher Sachschaden.