Achim. Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Achim bei Bremen ist ein junger Mann bei einem Sprung auf einen unteren Balkon schwer verletzt worden.

Das teilte die Polizei in Verden mit. Das Feuer war in der Nacht zum Samstag in der Wohnung des Mannes im zweiten Stock ausgebrochen. Der 19-Jährige warnte noch seine Nachbarn, kehrte dann aber in seine Wohnung zurück. Danach sah er keinen anderen Ausweg mehr, als sich mit einem Sprung auf einen Balkon ein Stockwerk unter ihm zu retten. Dabei wurde der 19-Jährige schwer verletzt. Die übrigen Hausbewohner blieben unverletzt. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar.