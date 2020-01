Arenastr. 1, Düsseldorf. Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat nach der Verletzung seines Neuzugangs Kevin Vogt Entwarnung gegeben.

Der 28 Jahre alte Abwehrspieler habe sich lediglich eine Gehirnerschütterung und keine weiteren schweren Verletzungen zugezogen, teilten die Norddeutschen mit. Vogt war beim 1:0-Auswärtssieg der Bremer bei Fortuna Düsseldorf am Samstag in der Nachspielzeit mit seinem Torhüter Jiri Pavlenka zusammengestoßen und am Kopf getroffen worden.

Nach einer langen Behandlungspause auf dem Platz musste Vogt vom Platz getragen und in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort sollte der Neuzugang, der im Winter von der TSG 1899 Hoffenheim ausgeliehen wurde, zunächst noch zur Überwachung bleiben. „Wir sind natürlich heilfroh, dass es noch verhältnismäßig glimpflich abgegangen ist“, sagte Werder-Trainer Florian Kohfeldt. „Wir werden jetzt Anfang der Woche noch verschiedene Tests machen, um abschließend zu klären, wann Kevin wieder ins Training einsteigen kann.“