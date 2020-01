Einsatzwagen der Feuerwehr. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Brome. Mitten in der Nacht brennt es plötzlich in einem Bowlingcenter bei Gifhorn. Rund 150 Feuerwehrleute kämpfen stundenlang gegen die Flammen. Der Schaden wird wohl in die Millionenhöhe gehen.