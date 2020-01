Köln. Der 1.

FC Köln setzt gleich im ersten Spiel der Rückrunde in der Fußball-Bundesliga auf Mark Uth. Der in der Winterpause vom FC Schalke 04 ausgeliehene Offensivspieler steht in der Startelf für die Partie am diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Wolfsburg. Dagegen muss der von den Wolfsburgern verpflichtete Elvis Rexhbecaj zunächst mit einem Platz auf der Bank vorliebnehmen. Bei den Norddeutschen steht Neuzugang Marin Pongracic (RB Salzburg) nicht im Kader.