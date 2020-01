Oldenburg. Die niedersächsischen Winzer wollen mit Hilfe ihres neu gegründeten Verbandes stärker zusammenarbeiten.

„Wir haben uns zusammengeschlossen mit dem Ziel, uns zu vernetzen, um Erfahrungen auszutauschen und auch, um gemeinsame Fortbildungen organisieren zu können“, sagte der Vorsitzende Jan Brinkmann aus Bad Iburg. Am Sonntag trifft sich der Vorstand erstmals nach der Gründung im vergangenen Oktober in Verden.

Ein erstes Ziel stehe bereits fest: Die Winzer wollen ein niedersächsisches Landweingebiet etablieren, um ihr Produkt auch mit einer regionalen Kennzeichnung vermarkten zu können. Derzeit darf der in Niedersachsen erzeugte Wein nur als „Deutscher Wein“ ausgezeichnet werden. Regionale Bezeichnungen sind rechtlich noch nicht möglich. Derzeit bauen 24 Winzer auf 22 Hektar in Niedersachsen Wein an.