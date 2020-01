Aus ganz Norddeutschland treffen sich Wochenendurlauber am Nordseedeich zum Boßeln. Foto: Ingo Wagner/Archiv

Nordenham. Boßelturniere und Kohltouren sind in Niedersachsen in der Winterzeit beliebt - vor allem auf kleinen Landstraßen in Ostfriesland und im Oldenburger Land.