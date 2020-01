Mann mit 41 Identitäten in Bad Bentheim geschnappt CC-Editor öffnen

Die Bundespolizei hat in der Nacht zu Freitag in Bad Bentheim einen Mann geschnappt, der seit 2011 per Haftbefehl gesucht wurde. Foto: Bundespolizei

Bad Bentheim. Die Bundespolizei hat am Donnerstagabend in Bad Bentheim einen Mann geschnappt, der seit 2011 per Haftbefehl gesucht wurde. Neben seiner richtigen Identität ist der Mann den Behörden auch unter weiteren 41 verschiedenen Namen bekannt.