Bremen. Vier Menschen sind bei einem Wohnungsbrand in Bremen-Huchting leicht verletzt worden.

Das Feuer war aus zunächst ungeklärter Ursache am Donnerstagabend in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte. Alle Verletzten, darunter ein Feuerwehrmann, wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Höhe des Sachschadens war noch unklar.