Das Kohlekraftwerk Mehrum. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Hannover/Berlin. Auch in Niedersachsen stehen Kohlemeiler, doch der Ausstiegsbeschluss von Bund und Ländern hat hier nicht so direkte Folgen wie in NRW oder Ostdeutschland. Zu einer Großanlage laufen aber Gespräche.