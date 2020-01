Hannover. Der von der Bundesregierung mit den vier Kohleländern festgezurrte Kohleausstieg hat zunächst keine Auswirkung auf den Betrieb der elf Kohlekraftwerke in Niedersachsen.

Wie das Wirtschaftsministerium in Hannover am Donnerstag mitteilte, wird mit dem Kraftwerksstandort Wilhelmshaven aber bereits über einen Ausstieg aus der dortigen Kohleverstromung verhandelt. Erste Besprechungen gab es demnach im November im Ministerium. Strukturhilfen in Höhe von 157 Millionen Euro sollen nach Wilhelmshaven fließen. Wie lange das Kraftwerk Mehrum bei Hannover noch am Netz bleibt, ist offen.

Die Bundesregierung und die vier Kohleländer Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Sachsen und Nordrhein-Westfalen hatten nach einem monatelangen Ringen am frühen Donnerstagmorgen bei einem Spitzentreffen im Kanzleramt einen Durchbruch erzielt. Demnach soll Deutschland soll bis spätestens 2038 aus der klimaschädlichen Stromgewinnung aus Stein- und Braunkohle aussteigen. Die Kohleregionen sollen parallel insgesamt 40 Milliarden Euro für den Umbau ihrer Wirtschaft bekommen. Für Steinkohle-Kraftwerke soll es zunächst Ausschreibungen geben, so dass Betreiber sich aufs Abschalten gegen Entschädigung bewerben können.