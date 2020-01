Hamburg. Nach der Entscheidung über den Bau des Marineschiffs MKS 180 bei fordert die IG Metall Küste ein Spitzengespräch und eine industriepolitische Initiative der Bundesregierung.

Gemeinsam mit den Unternehmen, den Bundesländern und der IG Metall solle die Regierung einen moderierten Prozess zum Erhalt und der Neustrukturierung des Marineschiffbaus in Deutschland starten, heißt es in einem Positionspapier der IG Metall Küste und von Werft-Betriebsräten, das am Donnerstag nach einer Konferenz in Hamburg veröffentlicht wurde.

Die MKS 180 soll bei Blohm und Voss, das zur Bremer Lürssen-Gruppe gehört, gebaut werden. Die Regierung dürfe sich nicht hinter dem Vergaberecht verstecken und eine Branche mit bis zu 15 000 Beschäftigten und Zulieferern ihrem Schicksal überlassen, hieß es.

Der Milliardenauftrag über den Bau der vier MKS-Schiffe war nach einer europaweiten Ausschreibung an die niederländische Damen-Gruppe gegangen, die 70 Prozent der Wertschöpfung des Auftrags in Deutschland lassen will. Die IG Metall Küste sieht dennoch einen krassen Widerspruch zu dem vielfach bekundeten politischen Willen, den Überwasserschiffbau als Schlüsseltechnologie in Deutschland zu erhalten und dadurch Arbeitsplätze und Standorte zu sichern.

Neben dem Verzicht auf europaweite Ausschreibungen fordert die IG Metall Küste den Erhalt der Marineschiffbau-Standorte Emden, Hamburg und Kiel und die Einbeziehung von German Naval Yards in den Auftrag.