Autofahrer durchbricht Mauer in Parkhaus und fährt nach Hause CC-Editor öffnen

Das Auto durchbrach die Mauer und stürzte rund 1,5 Meter auf die Ebene darunter. Foto: Polizei

Oldenburg. Zu einem ungewöhlichen Verkehrsunfall ist es am Mittwoch im Parkhaus am Waffenplatz in Oldenburg gekommen. Ein Auto durchbrach eine Mauer und stürzte eine Ebene hinab.