Wohnungsbrand: 32-Jähriger nach Löschversuch in Lebensgefahr

Ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr mit angeschaltetem Blaulicht. Foto: Paul Zinken/dpa

Seevetal. Bei einem Löschversuch eines Brandes in seiner Wohnung hat sich ein 32-Jähriger in der Nacht zum Donnerstag in Hittfeld (Kreis Harburg) lebensgefährlich verletzt.