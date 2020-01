Ein Banner mit der Aufschrift „Mietwohnungen“ hängt vor einem Haus. Foto: dpa/Silas Stein

Hannover. Die FDP hält die Mietpreisbremse in Niedersachsen für wirkungslos. In einer Anfrage an die Landesregierung wollten die Liberalen wissen, wie sich die Mieten seit 2016, als die Mietpreisbremse in 19 niedersächsischen Kommunen eingeführt wurde, entwickelt haben. Die Antwort des Bauministeriums: In allen 19 Kommunen sind die Mieten weiter gestiegen.