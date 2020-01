Alkoholisierter Waffenbesitzer schießt sich selbst in Brust CC-Editor öffnen

Obernkirchen. Beim Entladen seiner Luftdruckwaffe hat sich ein 33-Jähriger in Obernkirchen (Kreis Schaumburg) in der Nacht zum Dienstag zweimal in die Brust geschossen.