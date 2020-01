Remlingen-Semmenstedt. Die geplante Rückholung des Atommülls aus der Asse weckt vor zehn Jahren große Hoffnung. 2013 wird sie sogar zum Gesetz. Das Problem: Ein belastbarer Terminplan liegt bis heute nicht vor.

Erleichterte Anwohner, große Hoffnung bei Umweltschützern - Die Nachricht, dass die 126 000 Fässer mit radioaktivem Abfall aus dem einsturzgefährdeten Atommülllager Asse herausgeholt werden sollen, hatte enorme Durchschlagskraft. Ein Gutachten aus dem Jahr 2010 zeigte, dass die Sicherheit von Mensch und Umwelt nur durch die Rückholung gewährleistet ist. Zehn Jahre später wird bei einer Podiumsdiskussion vor Ort deutlich, dass die Zuversicht vieler Menschen auf ein beschleunigtes Verfahren bisher enttäuscht wurde. Der Beginn der Bergung ist nicht in Sicht.

«Für mich gibt es keine Frage an der Rückholung, keinerlei Zweifel», sagt Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) am Montag auf dem Podium. Zu dem Treffen in Remlingen im Landkreis Wolfenbüttel sind wieder einmal Hunderte Interessierte gekommen. Ihnen scheint ein positiver Blick auf die angestrebte Stilllegung der Schachtanlage aber nicht zu gelingen. Die Menschen, die solche Podiumsdiskussionen besuchen, kennen Zitate wie «Die Zeit drängt» und «Es muss aber Sorgfalt vor Schnelligkeit gelten». Sie haben mehrere Umweltminister kommen und gehen sehen, dazu mehrmals wechselnde Betreiber.

Minister Lies hatte 2018 bei einem Besuch vom «erschütterndsten Beispiel fehlgeleiteter Industriepolitik für die Umwelt» gesprochen und die Rückholung als «Milliardenprojekt von zentraler Bedeutung» bezeichnet. Er hatte einen Gesamtplan bis Ende 2019 gefordert, in dem Schachtbau, Rückholung, Zwischenlagerung mit möglichen Varianten und Zeitplänen aufgeführt werden sollten. Im übervollen Saal in Remlingen muss er einräumen, dass es diesen Plan bisher nicht gibt.

In dem maroden ehemaligen Bergwerk liegen in 13 Kammern rund 126 000 Fässer mit schwach- und mittelradioaktiven Abfällen. Die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) hat den gesetzlichen Auftrag, die Asse unverzüglich stillzulegen. Zuvor sollen Abfälle rausgeholt werden, wenn das radiologisch und sicherheitstechnisch möglich ist. Beides soll möglichst schnell passieren, denn täglich dringt Wasser in das Bergwerk ein und droht es zu destabilisieren. In der Berichterstattung aus dem Jahr 2010 hieß es, dass die Schachtanlage nach Berechnungen von Experten nur noch bis zum Jahr 2020 stabil sei.

«Die Befürchtungen, dass der Betreiber nicht zügig an der Umsetzung der Rückholung arbeiten würde, haben sich leider bestätigt», sagt Andreas Riekeberg, damals wie heute Sprecher eines Zusammenschlusses von örtlichen Bürgerinitiativen. «Seit fast zehn Jahren steht die Rückholung auf der Agenda. Passiert ist seitdem viel zu wenig», kritisiert auch der aus dem Wahlkreis Wolfenbüttel stammende Linken-Bundestagsabgeordnete Victor Perli.

Immer wieder wird der Vorwurf mangelnder Transparenz laut. Viele Anwohner fühlen sich nicht gut informiert. Beobachter sprechen von einer einschläfernden Wirkung einer endlosen Debatte. Aus dem Plenum werden auch Zweifel daran geäußert, dass die Rückholung wirklich gewollt ist. Dem widerspricht BGE-Geschäftsführer Stefan Studt. Er betont, dass die Stilllegung jederzeit ernst genommen werde. Das Umweltministerium in Berlin teilt mit, dass mit höchster Intensität an einem belastbaren Terminplan für das weltweit einzigartige Projekt der Abfallrückholung gearbeitet werde. «Die Rückholung soll nach derzeitiger Planung im Jahr 2033 begonnen sein.»

So bleibt es auch zehn Jahre nach dem Hoffnungsschimmer vieler Anwohner und Umweltschützer bei dem zentralen Anliegen: «Wir fordern, dass umgehend alle notwendigen Maßnahmen für die Rückholung des Atommülls und des Giftmülls aus dem Schacht Asse II im Detail geplant, genehmigungsrechtlich abgesichert und umgesetzt werden», sagt Bündnissprecher Riekeberg.