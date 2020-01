Nordhorn. Taucher der DLRG haben am Montag die Vechte in Nordhorns Innenstadt nach dem vermissten Patrick Sommer abgesucht. Der 21-Jährige wird bereits seit über einer Woche vermisst. Doch einen Hinweis auf den Mann fanden die Taucher nicht.

