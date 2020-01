Wolfsburg. Wegen eines Messerangriffs auf einen Türsteher in Wolfsburg haben Polizisten einen Verdächtigen festgenommen.

Gegen den 17-Jährigen sei am Samstag Haftbefehl wegen versuchten Mordes erlassen worden, teilte die Polizei am Montag mit. Der aus Somalia stammende Mann soll Anfang des Jahres in der Innenstadt einen 27-jährigen Türsteher mit einem Messer angegriffen haben. Dieser blieb dem Bericht zufolge nur durch eine mit Metall verstärkte Weste unverletzt.

Zuvor hatte der Türsteher dem mutmaßlichen Täter den Zutritt in eine Gaststätte verwehrt. Dieser konnte fliehen. Am Freitag sei der Beschuldigte vom Opfer selbst in einem Wettbüro erkannt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten worden. Laut Polizei machte der 17-Jährige keine Angaben zu den Vorwürfen. Er wurde in die Justizvollzugsanstalt Hameln gebracht.