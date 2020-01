Werder-Neuzugang Kevin Vogt fordert vor allem Mut im Abstiegskampf. Foto: Friso Gentsch/dpa/Archivbild

Bremen. Werder Bremens Neuzugang Kevin Vogt hält im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga vor allem eine Eigenschaft für wichtig: "Mutig zu spielen ist in meinen Augen der Schlüssel zum Erfolg", sagte der 28 Jahre alte Defensivspieler am Montag bei seiner Vorstellung in Bremen.