Bad Bentheim. Die Bundespolizei hat an der deutsch-niederländischen Grenze einen Drogenschmuggler festgenommen. Der Mann hatte rund 1,1 Kilogramm Kokain im Wert von etwa 79.000 Euro in seinem Gepäck versteckt.

