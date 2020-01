Frankfurt am Main. Die Zahl der Organspender in Niedersachsen ist im vergangenen Jahr leicht gesunken.

2019 spendeten landesweit 59 Menschen nach ihrem Tod eines oder mehrere Organe - 2018 waren es 62 gewesen. Die Zahl der entnommenen Organe sank von 221 auf 213, wie die Deutsche Stiftung Organtransplantation am Montag in Frankfurt mitteilte. Die Zahl der Transplantationen sank von 416 auf 370. Damit lag Niedersachsen im Ländervergleich hinter Nordrhein-Westfalen (780), Bayern (488) und Baden-Württemberg (404) an vierter Stelle bei den Organübertragungen. In wenigen Tagen steht im Bundestag eine wichtige Entscheidung zum Thema Organspende an.

In Bremen verdoppelte sich die Zahl der Organspender binnen eines Jahres auf 8. 25 Spenderorgane wurden 2019 entnommen, 10 mehr als ein Jahr zuvor. Die Zahl der Transplantationen sank im kleinsten Bundesland von 25 auf 12.