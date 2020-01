Hannover. Eine junge Frau ist in Hannover tot in ihrer Wohnung gefunden worden.

Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Wie die Ermittler mitteilten, hatte eine Zeugin die Frau am späten Samstagabend in ihrer Wohnung in der Südstadt gefunden und dann den Notruf gewählt. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod feststellen. Über die Hintergründe der Tat war zunächst noch nichts bekannt. Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.