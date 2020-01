Süstedt. In Süstedt (Landkreis Diepholz) hat ein Carportbrand auf ein Wohnhaus übergegriffen und dieses komplett zerstört.

Nach Angaben eines Polizeisprechers geriet zunächst in der Nacht zum Samstag aus ungeklärter Ursache ein Pkw in einem Carport in Vollbrand. Die Flammen griffen dann vom Carport auf den Dachstuhl des Wohnhauses über. Der 49-jährige Hauseigentümer und seine 5-jährige Tochter, die sich im Haus befanden, konnten sich aufgrund des alarmschlagenden Rauchmelders in Sicherheit bringen. Beide wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte sich der Brand bereits auf den gesamten Dachstuhl des Wohnhauses ausgebreitet. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer, konnten das Wohnhaus aber nicht mehr retten. Die Höhe des Schadens schätzte die Polizei auf rund 250 000 Euro.