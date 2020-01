Süstedt. In Süstedt (Landkreis Diepholz) hat ein Carportbrand auf ein Wohnhaus übergegriffen und dieses komplett zerstört.

Nach Angaben eines Polizeisprechers haben in der Nacht zum Samstag zunächst der Carport des Wohnhauses und das sich darin befindende Auto gebrannt. Anschließend hätten die Flammen auf den Dachstuhl des Wohnhauses übergegriffen. Ein Mann und ein Kind, die sich im Haus befanden, konnten sich in Sicherheit bringen. Der Mann erlitt dabei eine Rauchvergiftung und Schnittverletzungen. Das Kind wurde zur Beobachtung vorsorglich in eine Klinik gebracht. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte sich der Brand bereits auf den gesamten Dachstuhl des Wohnhauses ausgebreitet. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer, konnten das Wohnhaus aber nicht mehr retten. Brandursache und Höhe des Schadens waren zunächst unklar.