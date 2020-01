Hannover. Für das Errichten neuer Güllelager haben 276 Landwirte in Niedersachsen im vergangenen Jahr einen Landeszuschuss erhalten.

Dies helfe Landwirten angesichts verschärfter Auflagen, die Gülle bis zum Ausfahren auf die Agrarflächen lagern zu können, teilte der Landesbauernverband am Donnerstag in Hannover mit. Zunächst berücksichtigt wurden bei der Förderung im Gesamtumfang von zehn Millionen Euro Ackerbauern, die als Abnehmer von Gülle selber zusätzlichen Lagerraum schaffen, aber selber keine Tiere halten. Insgesamt hatten sich 402 Landwirte beworben, die auch eine Baugenehmigung vorlegen konnten.

Um weiteren dieser Bauern einen Zuschuss für ein Güllelager geben zu können, will das Land in diesem Jahr weitere 2,25 Millionen Euro bereitstellen. Der Bauernverband regte an, die 2019 in dieser Form einmalig gewährte Unterstützung weiterzuführen. Um den Überschuss an Gülle in Regionen mit intensiver Tierhaltung umweltverträglich zu nutzen, wird vor allem auf eine Nutzung in angrenzenden Ackerbauregionen gesetzt, wo weniger Tiere gehalten werden. Da die neue Düngeverordnung die Menge und die Zeitfenster zum Ausfahren von Gülle eingrenzt, werden Lagerkapazitäten immer wichtiger.