Aufsichtsratsvorsitzende von Werder Bremen, Marco Bode Mark Bode steht in einem Stadion. Foto: Soeren Stache/zb/dpa/Archivbild

Mallorca. Anders als Bundesliga-Konkurrent Hertha BSC denkt Werder Bremen derzeit nicht an die Zusammenarbeit mit einem Investor. „Kurz- und mittelfristig haben wir festgelegt, dass wir nicht so einen Weg wie Hertha mit großen Investoren gehen wollen, sondern aus uns selbst heraus erfolgreich sein wollen“, sagte Werder Bremens Aufsichtsratsboss Marco Bode in einem auf der Vereinshomepage veröffentlichten Interview. Zwar habe man sich in der Vergangenheit beim Fußball-Bundesligisten immer mal wieder mit solchen Modellen beschäftigt, diese dann aber verworfen.