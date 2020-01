Eine Statue der Justitia hält eine Waage in ihrer Hand. Foto: David-Wolfgang Ebener/dpa/Archivbild

Hannover. Wegen strafbaren Wuchers steht am Donnerstag (10.30 Uhr) der Monteur eines Schlüsseldienstes in Hannover vor Gericht. Der 24-Jährige hatte im März 2018 für ein ausgesperrtes Ehepaar die Tür zur Wohnung geöffnet, in der sich noch die zweijährige Tochter aufhielt. Anschließend präsentierte er für das Öffnen mit einem Draht und den Austausch des Schließzylinders eine Rechnung von 746,96 Euro, den der Vater der Zweijährigen sogleich per EC-Karte bezahlte.