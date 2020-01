Ein Basketball geht in den Korb. Foto: Lukas Schulze/dpa/Symbolbild

Oldenburg. Die EWE Baskets Oldenburg sind erfolgreich in die zweite Gruppenphase des Basketball-Eurocups gestartet. Der Bundesligist setzte sich am Mittwochabend zum Auftakt der Top 16 überraschend mit 98:87 (54:43) gegen das hoch eingeschätzte Reyer Venezia durch. Im nächsten Spiel der Gruppe F treten die Niedersachsen am kommenden Mittwoch bei Promitheas Patras in Griechenland an.