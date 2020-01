Ein Binärcode, von dem ein Segment rot eingefärbt ist, steht auf einem Bildschirm. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Hannover. Aufgrund der verschärften Bedrohungslage durch die Schadsoftware „Emotet“ ist der E-Mail-Verkehr mit den niedersächsischen Finanzämtern erheblich eingeschränkt. Betroffen seien E-Mails, die von außerhalb des Landesnetzes an die Finanzverwaltung gerichtet sind und MS-Office-Anhänge wie zum Beispiel Word-Dokumente enthalten, teilte das Finanzministerium am Mittwoch in Hannover mit. Gleiches gelte für mit einem Hyperlink versehene E-Mails, die durch Anklicken auf eine Webseite führten.