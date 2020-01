Hannover. Der Verband der Wohnungswirtschaft (vdw) warnt vor weiter steigenden Baukosten in Niedersachsen und Bremen.

Binnen vier Jahren seien die Preise am Bau um rund 15 Prozent gestiegen, sagte vdw-Direktorin Susanne Schmitt am Donnerstag in Hannover. In Ballungsregionen wie Hannover lägen die Neubaukosten teils schon deutlich über 5000 Euro pro Quadratmeter. Eine kostendeckende Miete betrage dann mindestens 12 Euro pro Quadratmeter. Als einen Grund nannte die Direktorin die geringe Verfügbarkeit von Bauland für mehrgeschossige Häuser. „Land und Kommunen müssen alles dafür tun, dass sich diese Preisspirale nicht weiterdreht“, forderte Schmitt.

Die 172 Mitglieder des vdw - Wohnungsgenossenschaften und kommunale Wohnungsgesellschaften - investierten 2019 fast 1,4 Milliarden Euro in Neubau und Modernisierung. Bis 2022 wollen sie den Bau von rund 8000 neuen Wohnungen in Niedersachsen beginnen, 40 Prozent davon mit Förderung des Landes. In Bremen sind 2000 neue Wohnungen geplant.