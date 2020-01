Susanne Schmitt (l), Verbandsdirektorin des Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Niedersachsen und Bremen Foto: Christophe Gateau/dpa/Archivbild

Hannover. Steigende Immobilienpreise haben den Wohnungsmarkt zuletzt auch in Niedersachsen und Bremen bestimmt - jetzt gibt der Verband der Wohnungswirtschaft (vdw) einen Ausblick auf die erwartete Marktentwicklung im Jahr 2020. Dazu stellt Direktorin Susanne Schmitt heute in Hannover unter anderem die Investitionen der vdw-Mitgliedsunternehmen vor. Nach Prognosen vom Sommer wollten die Unternehmen im Jahr 2019 rund 798 Millionen Euro für den Neubau ausgeben - 2018 waren es 570 Millionen Euro. Darüber hinaus will Schmitt über die Reform der Grundsteuer und Strategien der Wohnungswirtschaft für den Klimaschutz sprechen.