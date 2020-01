Marco Bode, Aufsichtsratsvorsitzender des n Werder Bremen, gibt im Weserstadion in Bremen eine Pressekonferenz. Foto: Jörg Sarbach/dpa/Archivbild

Mallorca. Ungeachtet der schlechtesten Hinrunde der Bremer Vereinsgeschichte ist Werders Aufsichtsratsboss Marco Bode weiter vom Klassenerhalt überzeugt. „Trotz aller Sorgen sollten wir darauf vertrauen, dass diese Mannschaft über Stärken verfügt und deutlich besser spielen kann, als sie es in der Hinserie getan hat“, sagte Bode in einem am Mittwoch auf der Club-Homepage veröffentlichten Interview.