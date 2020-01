Auf der Richterbank liegt am ein Richterhammer aus Holz. Foto: Uli Deck/dpa/Archivbild

Osnabrück. Die Brandstiftung an der Tür des historischen Rathauses in Osnabrück vom vergangenen Sommer hat ein juristisches Nachspiel. Wie das Landgericht Osnabrück am Mittwoch mitteilte, beginnt nächste Woche ein Prozess gegen einen 47-Jährigen. Allerdings geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass der Mann wegen einer psychischen Störung schuldunfähig war, sie will ihn dauerhaft in einer psychiatrischen Einrichtung unterbringen lassen.