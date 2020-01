Bremen. Zielfahnder der Bremer Polizei haben einen mutmaßlichen hohen Funktionär der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) festgenommen.

Nach Ermittlungen des Staatsschutzes war die Hauptaufgabe des 42-Jährigen, die logistische und finanzielle Unterstützung der PKK sicherzustellen, potenzielle Kämpfer zu rekrutieren und Veranstaltungen zu organisieren, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Mann sei in Bremen, Bremerhaven und weiten Teilen Niedersachsens als Gebietsleiter aktiv gewesen.

Beweismittel sichergestellt

Das Oberlandesgericht Hamburg hatte im Dezember einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 42-Jährigen wegen des Verdachts der Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung erlassen. Bei der Festnahme am Montag in Bremen und der anschließenden Wohnungsdurchsuchung stellten die Ermittler diverse Beweismittel sicher. Der Mann kam in ein Hamburger Gefängnis.

14.500 Anhänger in Deutschland

Der Verfassungsschutz beobachtet Unterstützer der verbotenen PKK seit langem. Pro Jahr sammelt die Organisation in Deutschland mehrere Millionen Euro Spendengelder ein, die für Kämpfer und Waffen benötigt werden. In Deutschland hat die PKK nach Angaben des Verfassungsschutzes rund 14.500 Anhänger.