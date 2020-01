Tjark Bartels (SPD), spricht bei einer Pressekonferenz. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Hannover. Der frühere Landrat von Hameln, Tjark Bartels, hat sich erstmals über die Gründe seines Rücktritts im vergangenen Oktober geäußert. Er sei im Zusammenhang mit der Missbrauchsaffäre in Lüdge persönlichen Angriffen bis hin zu Morddrohungen ausgesetzt gewesen, sagte er in einem Interview der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ (Mittwoch). Das sei in einem Ausmaß und einer Schnelligkeit geschehen, wie er es bei anderen kommunalpolitischen Konflikten nicht erlebt habe. „Das war einfach viel zu viel, eine furchtbare Zeit.“