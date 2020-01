Ein Binärcode, von dem ein Segment rot eingefärbt ist, steht auf einem Bildschirm. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Hannover. Zum Schutz vor Cyberattacken blockieren die Finanzbehörden in Niedersachsen Mails, die Adressen von Internetseiten enthalten. „Wenn es Ihnen möglich ist, verwenden Sie bitte in Ihren E-Mails an die niedersächsische Steuerverwaltung bitte weder Office-Anhänge noch Links - auch nicht als E-Mail-Signatur. Anderenfalls ist eine elektronische Kommunikation derzeit leider nicht möglich“, teilte das Landesamt für Steuern am Dienstag mit.