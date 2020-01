Nabu kritisiert Fischerei mit Stellnetzen am Steinhuder Meer CC-Editor öffnen

Ein Steg ragt bei trübem Wetter am Steinhuder Meer in das stille Wasser. Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Archivbild

Hannover. Der Naturschutzbund Nabu hat die Region Hannover aufgefordert, die Fischerei mit Stellnetzen im Steinhuder Meer zu stoppen. Auch das Land stehe als Eigentümer von Niedersachsens größtem See in der Pflicht, sagte Nabu-Landeschef Holger Buschmann am Dienstag. Man habe das Umwelt- und Agrarministerium um schnelles Handeln zum Schutz der Vögel gebeten. Der Fischerei sei auch mit umwelt- und vogelfreundlichen Fangmethoden möglich, hieß es.